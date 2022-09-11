Франция и Румыния подпишут соглашение о расширении экспорта зерна из Украины

Франция и Румыния подпишут 12 сентября соглашение о дополнительном экспорте украинского зерна в Европу и развивающиеся страны.

Франция и Румыния подпишут 12 сентября соглашение о дополнительном экспорте украинского зерна в Европу и развивающиеся страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил французский министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter.

Он отметил, что дополнительный экспорт предназначен для Европы и развивающихся стран, в том числе Средиземноморского региона.

Бон подчеркнул, что Франция укрепит своей поддержкой этот процесс экспорта зерна речным, морским и наземным путями в страны, нуждающиеся в таких поставках.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.