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Франция и Индия начали совместные военно-морские учения

Франция и Индия начали совместные военно-морские учения На Западном побережье Индии начались франко-индийские военно-морские учения VARUNA 2023.
Другие страны
17 января 2023 г. 16:01
Франция и Индия начали совместные военно-морские учения

На Западном побережье Индии начались франко-индийские военно-морские учения VARUNA 2023.

Как передает Report, об этом сообщает Naval News со ссылкой на заявление Минобороны Индии.

По данным издания, со стороны Индии в маневрах будут задействованы эсминец-невидимка с управляемыми ракетами INS Chennai, фрегат с управляемыми ракетами INS Teg, морские патрульные самолеты P-8I и Dornier, вертолеты и истребители МиГ29К.

ВМС Франции будут представлены авианосцем Charles De Gaulle, фрегатами FS Forbin и Provence, судном обеспечения FS Marne и морским патрульным самолетом Atlantique.

Учения завершаться 20 января 2023 года и будут включать занятия по противовоздушной обороне, тактическим маневрам, надводным стрельбам и другим морским операциям.

Ранее сообщалось, что французский истребитель Rafale-M одержал победу в конкурсе на палубный самолет для индийского авианосца INS Vikrant, обойдя российский МиГ-29К и американский Boeing F/A-18.

Основу ВВС Индии составляют российские Су-30МКИ, которые производятся внутри страны. При этом Индия эксплуатирует 36 истребителей Rafale, которые поступили на вооружение индийских ВВС в 2022 году. В 2021 году Индия также закупила 24 бывших в употреблении французских истребителя Mirage 2000.

Помимо этого Франция согласилась помочь Индии организовать производство вертолетных двигателей, что решает проблему с силовой установкой для индийского легкого вертолета Mk III.

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