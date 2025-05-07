О нас

Франция и Германия создают совместный Совет обороны и безопасности

Франция и Германия создают совместный Совет обороны и безопасности Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании совместного с Германией Совета обороны и безопасности.
Другие страны
7 мая 2025 г. 15:36
Франция и Германия создают совместный Совет обороны и безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании совместного с Германией Совета обороны и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Елисейском дворце.

"Мы создадим франко-германский совет по обороне и безопасности, который будет регулярно собираться для выработки оперативных ответов на наши общие стратегические вызовы", - заявил президент Франции.

Мерц заявил, что все члены Евросоюза должны увеличить свои расходы на оборону, чтобы восполнить пробелы в потенциале блока и обеспечить бесперебойную поддержку Украины.

"Только таким образом мы сможем постепенно ликвидировать пробелы в наших возможностях и коллективно поддержать Украину", - канцлер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
6 мая 2025 г. 19:00
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
6 мая 2025 г. 18:52
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
6 мая 2025 г. 18:51
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
6 мая 2025 г. 18:45
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
3 мая 2025 г. 16:23
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi