Франция и Германия создают совместный Совет обороны и безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании совместного с Германией Совета обороны и безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании совместного с Германией Совета обороны и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Елисейском дворце.

"Мы создадим франко-германский совет по обороне и безопасности, который будет регулярно собираться для выработки оперативных ответов на наши общие стратегические вызовы", - заявил президент Франции.

Мерц заявил, что все члены Евросоюза должны увеличить свои расходы на оборону, чтобы восполнить пробелы в потенциале блока и обеспечить бесперебойную поддержку Украины.

"Только таким образом мы сможем постепенно ликвидировать пробелы в наших возможностях и коллективно поддержать Украину", - канцлер.