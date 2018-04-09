Франция и Германия создадут истребитель шестого поколения

Баку. 9 апреля. REPОRT. AZ/ Объединенный франко-германский проект по созданию многоцелевого боевого самолета следующего поколения практически запущен.

Как сообщает Report со ссылкой на iz.ru, комментарии о скором старте начального этапа работ по созданию нового истребителя появились в минувший четверг в Берлине после встречи министров обороны обеих стран.

О том, что Франция и Германия намерены изучить возможность создания перспективного боевого самолета, было впервые объявлено в июле 2017 года на встрече президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Машина предположительно должна заменить нынешние самолеты 4-го поколения: Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.

Грубая оценка даты первого полета машины ― 2040 года. При этом подразумевается, что машина будет относиться не к пятому поколению, а сразу к шестому.