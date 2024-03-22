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Франция и Германия согласовали условия разработки нового танка MGCS

Франция и Германия согласовали условия разработки нового танка MGCS Германия и Франция достигли согласия о распределении задач в ходе реализации проекта разработки нового танка MGCS (Main Ground Combat System - основная наземная боевая система).
Другие страны
22 марта 2024 г. 15:45
Франция и Германия согласовали условия разработки нового танка MGCS

Германия и Франция достигли согласия о распределении задач в ходе реализации проекта разработки нового танка MGCS (Main Ground Combat System - основная наземная боевая система).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.

"Сегодня мы добились прорыва. Не будет преувеличением назвать это событие историческим. Мы договорились о распределении всех задач по этому проекту - что возьмет на себя Германия, что возьмет на себя Франция, что мы делаем вместе. Во-вторых, мы договорились, что производство будет разделено между двумя странами по 50%", - сказал он.

По словам министра, речь будет идти о "совершенно новой системе, а не о простом обновлении" уже существующих танков. Соответствующий меморандум будет подписан 26 апреля в Париже.

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Версия на английском языке Germany, France reach deal on MGCS tank development

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