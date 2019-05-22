​Франция и ФРГ выразили готовность сотрудничать с Ираном в торговле

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразили приверженность сотрудничеству с Ираном в сфере торговли.

Как передает Report, об этом сообщили в Кремле.

«Подтверждена приверженность России, Франции и Германии дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в торгово-экономической сфере», — сообщили в Кремле.

Как отмечается, стороны подчеркнули важность сохранения договорённости СВПД.