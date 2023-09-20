Франция и ФРГ продолжат работу по созданию совместного танка MGCS

Германия и Франция продолжат разработку танка в рамках программы наземной боевой системы MGCS.

Германия и Франция продолжат разработку танка в рамках программы наземной боевой системы MGCS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Да, существует европейский проект по разработке современного танка [ФРГ, Испании, Италии и Швеции]. Однако этот проект был начат не государствами, а частными компаниями из оборонной отрасли, - сказал Писториус. - Мы не рассматриваем этот проект как альтернативу MGCS. Мы с Себастьеном Лекорню твердо намерены продолжить проект MGCS и заложить основы одной из самых современных бронетанковых систем в мире".