О нас

Франция и ФРГ продолжат работу по созданию совместного танка MGCS

Франция и ФРГ продолжат работу по созданию совместного танка MGCS Германия и Франция продолжат разработку танка в рамках программы наземной боевой системы MGCS.
Другие страны
20 сентября 2023 г. 15:05
Франция и ФРГ продолжат работу по созданию совместного танка MGCS

Германия и Франция продолжат разработку танка в рамках программы наземной боевой системы MGCS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Да, существует европейский проект по разработке современного танка [ФРГ, Испании, Италии и Швеции]. Однако этот проект был начат не государствами, а частными компаниями из оборонной отрасли, - сказал Писториус. - Мы не рассматриваем этот проект как альтернативу MGCS. Мы с Себастьеном Лекорню твердо намерены продолжить проект MGCS и заложить основы одной из самых современных бронетанковых систем в мире".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке France, Germany to continue to work on creating joint MGCS tank

Экслюзивные новости

Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
20 сентября 2023 г. 14:37
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
20 сентября 2023 г. 14:05
В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
19 сентября 2023 г. 19:20
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
19 сентября 2023 г. 16:31
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
19 сентября 2023 г. 14:07
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
18 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
18 сентября 2023 г. 16:21
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi