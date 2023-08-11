Франция готовится вывести 40 военнослужащих из Нигера в Чад

Франция может вывести немногочисленное подразделение своих войск из Нигера в Чад, устроившие мятеж в Нигере военные не гарантируют сохранности оставленного имущества.

Франция может вывести немногочисленное подразделение своих войск из Нигера в Чад, устроившие мятеж в Нигере военные не гарантируют сохранности оставленного имущества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила французская газета l'Opinion.

По данным издания, командующий французским ограниченным контингентом генерал Эрик Озанн уведомил нового начальника штаба Вооруженных сил Нигера бригадного генерала Мусу Салау Барму о намерении "вывести около 40 солдат", дислоцированных на севере африканской страны, в столицу Чада Нджамену.

Как отмечает газета, генерал Барму "согласовал вывод подразделения, однако указал своему французскому коллеге, что ВС Нигера не могут гарантировать безопасность оставляемого имущества, несмотря на просьбу французского военачальника".