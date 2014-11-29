Франция готовится признать Палестину государством

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус выступил перед парламентариями и призвал их принять резолюцию о признании Палестины суверенным государством.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", голосование по данному вопросу назначено на 2 декабря. Глава французского МИД подчеркнул, что Франция будет вынуждена признать независимость Палестины в случае провала мирных палестино-израильских переговоров, сообщает Huffington Post.

"Франция признает Палестину независимым государством, вопрос только в том, когда и как. Если совместные усилия потерпят неудачу, если последняя попытка мирного урегулирования конфликта не сработает, Франции придется исполнить свой долг и признать палестинское государство без промедления. Франция готова это сделать", - цитирует Фабиуса Al Arabia.

Министр иностранных дел также сообщил, что Франция активно сотрудничает с ООН в целях достижения соглашения о "перезапуске" палестино-израильских мирных переговоров.

"Если эти усилия не приведут к устойчивому прогрессу в установлении мира на территории Израиля в течение 2 лет, Франция признает Палестину государством", - заявил Фабиус.

Ранее в британском парламенте также прошло голосование по вопросу признания Палестины суверенным государством. За принятие резолюции проголосовали 274 парламентария, против - 12.