Франция готовит новый пакет помощи Украине, в который войдут гаубицы Caesar

Франция готовит новый пакет военной помощи Украине, в рамках которого предоставит 128 транспортных машин VAB, 18 артиллерийских гаубиц Caesar и 24 легких танка.

Франция готовит новый пакет военной помощи Украине, в рамках которого предоставит 128 транспортных машин VAB, 18 артиллерийских гаубиц Caesar и 24 легких танка.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

"Противотанковые ракеты, грузовики и радары составят остальную часть дополнительного французского оборудования в соответствии с планом, намеченным на 2024 год", - говорится в сообщении.

Помимо этого в конце этого года 2 100 украинских военнослужащих проведут два месяца в военных лагерях во Франции.

При этом отмечается, что небольшая часть обучения будет сосредоточена на подготовке на танках.