О нас

Франция готовит новый пакет помощи Украине, в который войдут гаубицы Caesar

Франция готовит новый пакет помощи Украине, в который войдут гаубицы Caesar Франция готовит новый пакет военной помощи Украине, в рамках которого предоставит 128 транспортных машин VAB, 18 артиллерийских гаубиц Caesar и 24 легких танка.
Другие страны
18 июля 2024 г. 17:40
Франция готовит новый пакет помощи Украине, в который войдут гаубицы Caesar

Франция готовит новый пакет военной помощи Украине, в рамках которого предоставит 128 транспортных машин VAB, 18 артиллерийских гаубиц Caesar и 24 легких танка.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

"Противотанковые ракеты, грузовики и радары составят остальную часть дополнительного французского оборудования в соответствии с планом, намеченным на 2024 год", - говорится в сообщении.

Помимо этого в конце этого года 2 100 украинских военнослужащих проведут два месяца в военных лагерях во Франции.

При этом отмечается, что небольшая часть обучения будет сосредоточена на подготовке на танках.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Бангладеш в ходе акции протеста погибли не менее 16 человек
В Бангладеш в ходе акции протеста погибли не менее 16 человек
18 июля 2024 г. 18:37
Украина намерена направить на оборону еще 12 млрд долларов до конца года
Украина намерена направить на оборону еще 12 млрд долларов до конца года
18 июля 2024 г. 18:21
Британия внесла 11 нефтяных танкеров в санкционный список по России
Британия внесла 11 нефтяных танкеров в санкционный список по России
18 июля 2024 г. 17:49
Захарова: США стремятся использовать Южный Кавказ в качестве плацдарма против РФ
Захарова: США стремятся использовать Южный Кавказ в качестве плацдарма против РФ
18 июля 2024 г. 17:35
Фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию в августе
Фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию в августе
18 июля 2024 г. 17:29
ЦАХАЛ заявил о ликвидации около 20 боевиков ХАМАС из Аш-Шати и Нухба
ЦАХАЛ заявил о ликвидации около 20 боевиков ХАМАС из "Аш-Шати" и "Нухба"
18 июля 2024 г. 16:49
Мирзиёев и Жапаров договорились об увеличении объемов взаимной торговли до 2 млрд долларов
Мирзиёев и Жапаров договорились об увеличении объемов взаимной торговли до 2 млрд долларов
18 июля 2024 г. 16:18
Фон дер Ляйен избрана главой ЕК на второй срок
Фон дер Ляйен избрана главой ЕК на второй срок
18 июля 2024 г. 16:17
Армия Израиля заявила о ликвидации с воздуха командира ХАМАС на востоке Ливана
Армия Израиля заявила о ликвидации с воздуха командира ХАМАС на востоке Ливана
18 июля 2024 г. 14:54
Депутаты левой и правой оппозиции выступили против переизбрания фон дер Ляйен главой ЕК
Депутаты левой и правой оппозиции выступили против переизбрания фон дер Ляйен главой ЕК
18 июля 2024 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi