Франция готова ввести войска к границе с Украиной

Франция готова при необходимости направить в Румынию в рамках возможного расширения миссии НАТО несколько сотен французских военных.

Франция готова при необходимости направить в Румынию в рамках возможного расширения миссии НАТО несколько сотен французских военных.

Как передает Report, об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции France Inter .

"Мы готовы к тому, чтобы развернуть наших военных в Румынии - стране, граничащей с Украиной - при соответствующем решении НАТО", - сказала Парли. "Речь идет о нескольких сотнях военных", - уточнила она.

Глава французского оборонного ведомства напомнила, что в четверг для обсуждения этого вопроса она посетила Бухарест. В этот же день в Румынию прибыла группа экспертов Министерства вооруженных сил Франции для оценки возможного расширения миссии НАТО в этой стране. "Мы обсуждали этот вопрос с нашими румынскими партнерами", - сказала она. "В ближайшее время у нас должна состояться встреча с членами НАТО по этому поводу", - добавила Парли.

Она напомнила, что на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности "взять на себя обязательства по новым миссиям типа EFP [enhanced forward presence, "усиленное присутствие на переднем крае"], в частности в Румынии, если такое решение будет принято в НАТО". Министр отметила озабоченность Парижа ситуацией вокруг Украины и подчеркнула необходимость деэскалации напряженности.