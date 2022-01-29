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Франция готова ввести войска к границе с Украиной

Франция готова ввести войска к границе с Украиной Франция готова при необходимости направить в Румынию в рамках возможного расширения миссии НАТО несколько сотен французских военных.
Другие страны
29 января 2022 г. 22:31
Франция готова ввести войска к границе с Украиной

Франция готова при необходимости направить в Румынию в рамках возможного расширения миссии НАТО несколько сотен французских военных.

Как передает Report, об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции France Inter.

"Мы готовы к тому, чтобы развернуть наших военных в Румынии - стране, граничащей с Украиной - при соответствующем решении НАТО", - сказала Парли. "Речь идет о нескольких сотнях военных", - уточнила она.

Глава французского оборонного ведомства напомнила, что в четверг для обсуждения этого вопроса она посетила Бухарест. В этот же день в Румынию прибыла группа экспертов Министерства вооруженных сил Франции для оценки возможного расширения миссии НАТО в этой стране. "Мы обсуждали этот вопрос с нашими румынскими партнерами", - сказала она. "В ближайшее время у нас должна состояться встреча с членами НАТО по этому поводу", - добавила Парли.

Она напомнила, что на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности "взять на себя обязательства по новым миссиям типа EFP [enhanced forward presence, "усиленное присутствие на переднем крае"], в частности в Румынии, если такое решение будет принято в НАТО". Министр отметила озабоченность Парижа ситуацией вокруг Украины и подчеркнула необходимость деэскалации напряженности.

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