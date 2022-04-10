Франция готова принять решение о запрете российской нефти

Министр финансов и экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что его страна готова отказаться от российской нефти.

Министр финансов и экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что его страна готова отказаться от российской нефти.

Как передает Report, об этом Ле Мэр заявил в интервью СNN .

"Ле Мэр назвал нападение на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек, "резней", и призвал установить виновных, а также привлечь их к ответственности", - пишет агентство.

"Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе", - сказал Ле Мэр.

Ле Мэр добавил, что отказ Франции от российской нефти "изменит правила игры". Министр считает, что Европа должна продемонстрировать единство, чтобы наложить эмбарго на российские энергоносители. Ле Мэр подчеркнул, что уже введенные санкции против РФ были "самыми тяжелыми с момента создания ЕС".