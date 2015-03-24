Президент Франции: На борту A320 были граждане Турции, Германии и Испании

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На борту A320 были граждане Германии, Испании и Турции, заявил президент Франции Франсуа Олланд.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Airbus A-320 бюджетной авиакомпании Germanwings во вторник днем разбился в труднодоступном районе французских Альп. На борту лайнера, следовавшего из Барселоны в Дюссельдорф, находились 142 пассажира и 8 членов экипажа. Скорее всего, все они погибли, заявил президент Франции Франсуа Олланд.

По данным СМИ, на борту самолета находились, в основном, граждане Германии.