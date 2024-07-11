Япония активизирует сотрудничество с НАТО

Япония планирует активизировать сотрудничество с НАТО в области обмена информации и проведения совместных учений.

Япония планирует активизировать сотрудничество с НАТО в области обмена информации и проведения совместных учений.

Как передает Report, об этом на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, принимавший участие в саммите НАТО в Вашингтоне.

"Мы хотели бы укрепить наши системы по обмену информацией, а также продвигать сотрудничество в таких областях, как космос, кибербезопасность и проведение совместных учений", - заявил Кисида.

Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. Премьер-министр Японии уже в третий раз подряд присутствует на подобной встрече. Токио имеет статус постоянного партнера НАТО, при штаб-квартире альянса в Брюсселе действует представительство Японии.