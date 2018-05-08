Франция, ФРГ и Британия сожалеют о выходе США из ядерной сделки с Ираном

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Эманнуэль Макрон в твиттере заявил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Как передает Report, по словам Макрона, европейские страны будут совместно работать над стабильностью на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, Йемене и Ираке.

«Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий. Международный режим нераспространения ядерного оружия поставлен под угрозу», — написал Макрон.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном.