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    Франция, ФРГ и Британия сожалеют о выходе США из ядерной сделки с Ираном

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Эманнуэль Макрон в твиттере заявил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

    Как передает Report, по словам Макрона, европейские страны будут совместно работать над стабильностью на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, Йемене и Ираке.

    «Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий. Международный режим нераспространения ядерного оружия поставлен под угрозу», — написал Макрон.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном.

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