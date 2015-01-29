Франция, ФРГ и Британия провели переговоры с ИРИ по ядерной проблеме

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Представители Франции, Германии и Великобритании провели переговоры с МИД Ирана на тему иранской ядерной проблемы в Стамбуле в четверг. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, Иран на переговорах представили заместители министра Аббас Аракчи и Маджид Тахт-Paванчи, а со стороны европейских стран в них приняли участие политдиректора Николя Гарье (Франция), Ганс-Дитрих Лукас (ФРГ) и Сайман Гасс (Великобритания). В ходе встречи они обсудили совместные усилия по урегулированию ядерной проблемы Ирана.

Сообщается, что переговоры будут продолжены 8 февраля на уровне глав МИД на Мюнхенской конференции по безопасности.