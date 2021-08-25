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Франция эвакуировала из Афганистана около 2,5 тыс. человек

Франция эвакуировала из Афганистана около 2,5 тыс. человек Франция эвакуировала из Афганистана около 2,5 тыс. человек в связи с приходом к власти движения "Талибан".
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25 августа 2021 г. 17:05
Франция эвакуировала из Афганистана около 2,5 тыс. человек

Франция эвакуировала из Афганистана около 2,5 тыс. человек в связи с приходом к власти движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель правительства республики, госсекретарь Габриэль Атталь.

"Мы эвакуировали около 2,5 тыс. человек, несмотря на то, что это проходит в очень сложных условиях", - отметил он, сравнив эвакуацию с бегом против часовой стрелки. "Нашей первой заботой остается безопасность французов, - продолжил госсекретарь. - Мы тщательно рассматриваем любой потенциальный риск, связанный с этим перемещением людей, наши разведслужбы проделали замечательную работу".

Атталь дал понять, что Франция должна быть готова к тому, чтобы свернуть операцию в связи с предстоящим 31 августа уходом американского контингента, направленного для охраны аэропорта. "Мы просили США о продлении срока операции, но нас не услышали", - заключил госсекретарь.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Əfqanıstandan 2500 insanı təxliyə edib
Версия на английском языке France evacuates nearly 2,500 people from Afghanistan

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