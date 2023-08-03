Франция эвакуировала более 1 тыс. человек из Нигера

Число граждан, эвакуированных самолетами ВКС Франции из Нигера, достигло 1 079, среди них представители 50 стран.

Число граждан, эвакуированных самолетами ВКС Франции из Нигера, достигло 1 079, среди них представители 50 стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении французского МИД, опубликованном в четверг.

"Во вторник 1 и среду 2 августа <...> удалось эвакуировать в общей сложности 1079 человек, в том числе 577 граждан Франции. Эвакуация осуществлялась с помощью французских военных самолетов", - гласит коммюнике.

В заявлении отмечается, что решение об эвакуации было принято после нападений на посольство Франции и закрытия воздушного пространства Нигера. Для обеспечения безопасности были также "задействованы средства вооруженных сил" Франции в Нигере. Всего на консульском учете в Нигере состояло 1,2 тыс. граждан республики, однако под добровольную эвакуацию подпадали, по данным МИД, только 600 человек.

В общей сложности Франция содействовала эвакуации граждан 50 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Японии, Турции, Грузии и т.д.