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Франция допустила закрытие пространства над Беларусью для самолетов ЕС

Франция допустила закрытие пространства над Беларусью для самолетов ЕС Франция допускает закрытие воздушного пространства над Беларусью для европейских самолетов после инцидента
Другие страны
24 мая 2021 г. 12:06
Франция допустила закрытие пространства над Беларусью для самолетов ЕС

Франция допускает закрытие воздушного пространства над Беларусью для европейских самолетов после инцидента, когда самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, экстренно приземлился в Минске.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Мы примем все меры, чтобы исключить опасность для европейских граждан во время авиаперелетов. Одной из мер может стать закрытие воздушного пространства над Беларусью для самолетов ЕС", — сказал он.

Политик также назвал пиратским актом тот факт, что белорусские власти вынудили сесть в Минске самолет европейской компании, который выполнял перелет между двумя европейскими столицами. Бон уточнил, что на борту находились девять граждан Франции.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.
В Беларуси Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

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