Франция допускает передачу Украине истребителей Mirage

Франция рассматривает передачу Украине истребителей Mirage 2000 и может начать обучение украинских пилотов в Польше.

Франция рассматривает передачу Украине истребителей Mirage 2000 и может начать обучение украинских пилотов в Польше.

Как пишет УНИАН со ссылкой на ВMFTV, эту информацию подтвердил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню. Он признал, что переговоры с Киевом ведутся, но не подтвердил ни передачу, ни подготовку летного состава.

По его словам, обсуждается вопрос о передаче 12 истребителей, которые были списаны и поставлены на хранение летом 2022 года.

Министр уточнил, что трудности с передачей самолетов связаны с логистикой, обучением и возможностью их техобслуживания. "Все это во временных горизонтах, которые явно не являются краткосрочными", - отметил Лекорню.