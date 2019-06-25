Франция будет получать от Facebook данные пользователей, разжигающих ненависть

Facebook согласилась передавать французским судам информацию о пользователях, размещающих на страницах социальной сети призывы к разжиганию ненависти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил госсекретарь при премьер-министре Франции по вопросам цифровых технологий Седрик О.

Решение принято руководством социальной сети после продолжительных консультаций и нескольких встреч президента Франции Эмманюэля Макрона с основателем Facebook Марка Цукерберга.

В начале мая Цукерберг заявил, что Facebook замечает 65% записей с разжигающим ненависть содержанием еще до получения жалоб. Он выразил уверенность в том, что компания не должна самостоятельно принимать решение в случаях, когда речь идет о потенциально вредном контенте, который при этом не запрещен законом.