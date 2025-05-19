О нас

Франция, Британия и Канада пригрозили Израилю мерами в случае продолжения операции в Газе

Франция, Британия и Канада пригрозили Израилю мерами в случае продолжения операции в Газе Великобритания, Канада и Франция выразили готовность принять "конкретные меры" против Израиля, если он не прекратит боевые действия в секторе Газа и не снимет ограничения на поставки гуманитарной помощи для мирных жителей анклава.
Другие страны
19 мая 2025 г. 23:06
Франция, Британия и Канада пригрозили Израилю мерами в случае продолжения операции в Газе

Великобритания, Канада и Франция выразили готовность принять "конкретные меры" против Израиля, если он не прекратит боевые действия в секторе Газа и не снимет ограничения на поставки гуманитарной помощи для мирных жителей анклава.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.

В частности президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Канады Кир Стармер и Марк Карни выступили решительно против возобновления Израилем боевых действий в Газе и раскритиковали израильское правительство за "одиозные заявления", касающиеся палестинского анклава, а также заявили, что считают нынешние бомбардировки "непропорциональной эскалацией" в ответ на нападение радикалов из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Они отметили, что не "будут спокойно наблюдать за тем, как правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху продолжает возмутительные действия" в секторе Газа. "Если Израиль не положит конец новому военному наступлению и не снимет ограничения на гуманитарную помощь, мы примем конкретные меры в ответ", - говорится коммюнике.

Также лидеры выступили против любых попыток расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, назвав такое строительство незаконным. "Израиль должен положить конец поселениям, которые являются незаконными и подрывают жизнеспособность палестинского государства, а также безопасность израильтян и палестинцев. Мы без колебаний примем и другие меры, в том числе адресные санкции", - подчеркивается в заявлении.

Макрон, Стармер и Карни поддержали усилия США, Катара и Египта по урегулированию конфликта в Газе, заявив о необходимости прекращения огня и отказ ХАМАС от контроля над анклавом. Они рассчитывают, что на конференции в Нью-Йорке, которая, как ожидается, пройдет в июне, удастся добиться прогресса по этим вопросам, а также по урегулированию конфликта на основе принципа двух государств. Также они выразили приверженность "признанию Палестинского государства" и готовность работать с другими странами в этом направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давита Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давита Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
13 мая 2025 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi