Франция, Британия и Канада пригрозили Израилю мерами в случае продолжения операции в Газе

Великобритания, Канада и Франция выразили готовность принять "конкретные меры" против Израиля, если он не прекратит боевые действия в секторе Газа и не снимет ограничения на поставки гуманитарной помощи для мирных жителей анклава.

Великобритания, Канада и Франция выразили готовность принять "конкретные меры" против Израиля, если он не прекратит боевые действия в секторе Газа и не снимет ограничения на поставки гуманитарной помощи для мирных жителей анклава.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.

В частности президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Канады Кир Стармер и Марк Карни выступили решительно против возобновления Израилем боевых действий в Газе и раскритиковали израильское правительство за "одиозные заявления", касающиеся палестинского анклава, а также заявили, что считают нынешние бомбардировки "непропорциональной эскалацией" в ответ на нападение радикалов из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Они отметили, что не "будут спокойно наблюдать за тем, как правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху продолжает возмутительные действия" в секторе Газа. "Если Израиль не положит конец новому военному наступлению и не снимет ограничения на гуманитарную помощь, мы примем конкретные меры в ответ", - говорится коммюнике.

Также лидеры выступили против любых попыток расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, назвав такое строительство незаконным. "Израиль должен положить конец поселениям, которые являются незаконными и подрывают жизнеспособность палестинского государства, а также безопасность израильтян и палестинцев. Мы без колебаний примем и другие меры, в том числе адресные санкции", - подчеркивается в заявлении.

Макрон, Стармер и Карни поддержали усилия США, Катара и Египта по урегулированию конфликта в Газе, заявив о необходимости прекращения огня и отказ ХАМАС от контроля над анклавом. Они рассчитывают, что на конференции в Нью-Йорке, которая, как ожидается, пройдет в июне, удастся добиться прогресса по этим вопросам, а также по урегулированию конфликта на основе принципа двух государств. Также они выразили приверженность "признанию Палестинского государства" и готовность работать с другими странами в этом направлении.