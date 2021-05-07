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Франция блокирует контракт ЕС на поставку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer

Франция блокирует контракт ЕС на поставку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer Франция затягивает окончательное подписание Европейским союзом (ЕС) контракта с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech на поставку 1,8 млрд доз вакцины
Другие страны
7 мая 2021 г. 10:51
Франция блокирует контракт ЕС на поставку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer

Франция затягивает окончательное подписание Европейским союзом (ЕС) контракта с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech на поставку в сообщество 1,8 млрд доз вакцины от нового коронавируса до 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Die Welt.

По ее информации, контракт должен был быть утвержден коллегией Еврокомиссии еще на прошлой неделе, однако этого не произошло.

Единогласное одобрение является предварительным условием для подписания документа и передачи его странам - членам сообщества. Во многом причина срыва, как указывает Die Welt, обусловлена позицией еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, выступающего за наращивание мощностей по производству вакцин на уровне ЕС. Бретон на заседании коллегии ЕК выступил против контракта Pfizer и BioNTechс. В Еврокомиссии, однако, отказались подтвердить данную информацию.

Как пишет издание, представитель Франции в комитете ЕС по закупкам вакцин намеренно затягивает процесс заключения контракта. Предлог - постоянно возникающие проблемы, технические вопросы и просьбы о разъяснении деталей. По словам дипломатического источника газеты в ЕС, Париж, по-видимому, стремится перевести во Францию производственные мощности для выпуска препарата, разработанного консорциумом BioNTech - Pfizer. При этом на территории самой Франции, как напоминает издание, нет заводов, занимающихся производством сертифицированных вакцин на основе мРНК.

6 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз близок к подписанию нового контракта с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech о поставке в сообщество 1,8 млрд доз вакцин до 2023 года. По ее словам, ЕС "каждую секунду вакцинирует 30 европейцев". Согласно официальной стратегии вакцинации, утвержденной ЕК, Евросоюз должен завершить иммунизацию 70% взрослого населения к концу сентября.

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Версия на азербайджанском языке Fransa “Pfizer” peyvəndinin 1,8 milyard dozasının Aİ-yə tədarükünə mane olur
Версия на английском языке France blocking EU contract for supply of 1.8 bn doses of Pfizer jab

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