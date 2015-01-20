Франциск: католики - не кролики и могут рожать меньше

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В ходе полета с Филиппин Папа Римский Франциск обратился к теме планирования семьи: понтифик поддержал право родителей на планирование семьи, отметив, что "добрым католикам" нет нужды уподобляться кроликам в скорости воспроизведения потомства.

Возвращаясь в Ватикан, католический лидер заявил репортерам, что его церковь поддерживает ответственное отношение к обзаведению потомством, сказав, что демографы считают оптимальной семью с тремя детьми.

При этом Франциск выразил сожаление в связи с тем, что контрацепция и права ЛГБТ, по его мнению, навязываются Западом развивающимся странам, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Во время турне по Азии папа защищал консервативный католический тезис о недопустимости "искусственной" контрацепции.