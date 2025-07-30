"France TV" получил награду за фильм, показывающий ужасы колониализма во Французской Гвиане

14:15 Документальный фильм "Католические пансионаты Французской Гвианы, рана" был удостоен "Медали школьного жюри" на кинофестивале "Мировые революционеры" во Французской Гвиане.

Документальный фильм "Католические пансионаты Французской Гвианы, рана" удостоен "Медали школьного жюри" на кинофестивале "Мировые революционеры" во Французской Гвиане.

Как сообщает Report, документальный фильм, созданный France TV, рассказывает о католических пансионатах Homes Indiens, существовавших во Французской Гвиане с 1930 по 2023 год.

В этих пансионатах были размещены и получали образование до 2 тыс. детей, в основном аборигены – амерендиенсы. Их главной целью было целенаправленное ассимилирование аборигенов.

Детям, насильно оторванным от местных семей и помещенным в пансионаты, преподавали только французский язык и историю. Между французским правительством и католической церковью существовала договоренность по этому вопросу. Эти пансионаты, применявшие подход, соответствующий целенаправленной ассимиляционной политике Франции, финансировались официальным Парижем.

В документальном фильме монахиня по имени Анна-Мари, работавшая в одном из пансионатов, признается, что им поступило указание сверху, что дети должны учиться говорить только на французском языке, говорить на местном языке было запрещено. Дети, говорившие на родном языке, строго наказывались.

Правительство Франции оформило финансирование пансионатов как социальную помощь. Однако помощь могла быть оказана только гражданам Франции, а амерендиенсы даже после Второй мировой войны долгое время не могли получить этот статус. Чтобы преодолеть эту трудность, правительство Франции регистрировало детей как сирот. Это, а также принудительное обучение французскому языку, привело к потере связи детей со своими семьями и возникновению у них психологических проблем.

Те, кто прошли через такой интернат, говорят, что чувствовали себя полностью оторванными от семьи, и что эти воспоминания невозможно забыть: "Это как кошмар, который невозможно стереть из памяти человека".

Целью французских официальных лиц было воспитать этих детей как "настоящих французов" в соответствии с христианскими ценностями через строгое религиозное обучение.

Исследование, проведенное в сентябре 2022 года, выявило "колониальную триаду" – то есть политику промывания мозгов, христианизации и насильственной ассимиляции.

Эта политика изначально применялась католической церковью в колониальный период, а затем бессовестно продолжалась французским государством на протяжении почти века.

Сегодня ассоциации коренных индейцев оценивают католические интернаты как колониальное преступление. Этот процесс может позволить некоторым бывшим воспитанникам интернатов выразить пережитые травмы и хоть немного залечить прошлое.

Одной из жертв насильственной ассимиляции является Агнес, которой сейчас 94 года. Когда ее фотографировали в одном из католических пансионатов Homes Indiens, ей было 11 лет.

Агнес выросла в прибрежной деревне под названием Пуантисер, где жили индейцы калина. Ее детские годы прошли среди историй об охоте и рыбалке.

Но Агнес мало успела насладиться детской жизнью как индианка. После смерти матери ее отдали монахиням в Манаде, и несколько лет она жила в интернате, расположенном в нескольких часах от ее деревни. Это был уже совершенно другой для нее мир ...

Другая жертва, Кади, после переселения из родной деревни постепенно забыла язык калина, на котором разговаривала с родителями:

"Иногда мы пели песни. Но мы не знали, что мы поем. Мы молились, но не знали, кому мы молимся. В детстве это ничего для меня не значило".

Кади говорит, что когда процесс ассимиляции завершается, человек теряет всю свою идентичность: "В этом и заключается их цель. Интернаты являются частью этого процесса".

В начале 1980-х годов 5 из 8 католических интернатов во Французской Гвиане были закрыты. Местное движение готовилось к борьбе. Первая акция протеста состоялась 8-9 декабря 1984 года. В разведывательных записях это событие сначала описывалось просто как фольклорное мероприятие – отмечалось, что выступят танцевальные и музыкальные группы в Авала-Ялимаподе, ожидалось около тысячи участников. Политический аспект вопроса категорически не озвучивался. Официальные лица и избранные представители приглашались на такие мероприятия. Им предлагали традиционный напиток Амазонии – кашири, и мероприятие обычно так и заканчивалось. Но в этот раз начало выступлений всех удивило: "Вы нас угнетали, не видели нас как народ, как личностей, как людей с равными вам правами".

Феликс Тиюка, обращаясь к французскому правительству, высказал резкую критику как в адрес государства, так и местных представителей Гвианы: "Мы больше не хотим быть как другие французы. Мы не хотим быть полноправными гражданами. Мы требуем признания нашего права на наши земли, права сохранять нашу индейскую идентичность, развивать нашу культуру и институты".

Это выступление вызвало потрясение. Это был период, когда индейский мир Французской Гвианы и общество в целом были потрясены. Лицами этого движения стали Томас Аполинер, Поль Анри и, конечно, Феликс Тиюка, произнесший ту знаменитую речь.

В сентябре 2022 года журналистка Элен Феррарини опубликовала книгу, посвященную истории католических интернатов во Французской Гвиане. Ее исследование выявило факты принудительного помещения детей в интернаты, христианизации и ассимиляции. Последствия этого процесса затронули несколько поколений.

В отчете, опубликованном 7 лет назад, было отмечено увеличение случаев самоубийств среди молодых индейцев. Это были молодые люди, оторванные от своих корней и не сумевшие найти себе место в западном мире.

Деятельность интернатов напоминает политику, проводимую в отношении коренных народов в Южной Африке, Австралии и Канаде.

Вспоминается знаменитый лозунг: "Убей индейца, чтобы он стал человеком". Этот лозунг был произнесен французским чиновником во Французской Гвиане в 1950-х годах. Он сказал так: "Индейцы должны исчезнуть, их место должны занять французские гвианцы". Это же явное проявление ассимиляции и колониального мышления.

Сейчас, при поддержке ООН некоторые организации уже начали обсуждать идею создания Комиссии правды и примирения в связи с интернатами во Французской Гвиане.

Желание раскрыть последствия колониальной эпохи не является новой идеей. Это уже деятельность международного масштаба. Однако во Франции этот вопрос все еще остается табу и деликатной темой. Они молчат из-за чувства стыда, страха или по другим причинам. Дети, которых в прошлом отправляли в интернаты, молчали. Теперь общество должно их выслушать. Это до сих пор кровоточащая рана и травма. И они не знают, как эту рану исцелить.

В документальном фильме также предоставляется информация об использовании амерендиенсов французским правительством в качестве дешевой рабочей силы во время строительства космодрома Куру.

Упомянутый фильм в настоящее время доступен для просмотра на официальной интернет-странице "France TV" до 11 ноября этого года.