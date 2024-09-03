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Фракция премьера Японии в правящей партии подала документы на роспуск

Фракция премьера Японии в правящей партии подала документы на роспуск Фракция правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которую возглавлял премьер-министр Фумио Кисида, подала документы на роспуск в министерство по административным делам и коммуникациям.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 09:07
Фракция премьера Японии в правящей партии подала документы на роспуск

Фракция правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которую возглавлял премьер-министр Фумио Кисида, подала документы на роспуск в министерство по административным делам и коммуникациям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Таким образом парламентская группа официально начала процесс роспуска. Решение об этом было принято еще в начале года - тем самым покинувший ее Кисида рассчитывал восстановить доверие населения Японии к партии, пошатнувшееся из-за скандала вокруг нарушений финансовой отчетности. В 2024 году было объявлено о роспуске двух других влиятельных фракций ЛДП, одну из которых при жизни возглавлял премьер-министр (2006-2007, 2012-2014, 2014-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) Синдзо Абэ.

В 2023 году Японию потряс политический скандал вокруг присвоения высшими деятелями правящей партии части политических пожертвований. Внутрипартийные группы депутатов в ЛДП (фракции) устанавливали для своих членов нормативы сбора средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял норму, разница, как предполагается, возвращалась ему без соответствующего отражения в финансовой отчетности. Из-за скандала своих постов лишились 15 политиков, включая министров, госминистров, парламентских заместителей министров и представителей руководства ЛДП.

Скандал вызвал серьезное падение рейтинга доверия избирателей к правительству Кисиды, что предопределило его решение отказаться от переизбрания на пост председателя ЛДП. Выборы нового председателя правящей партии, который станет следующим премьером, пройдут 27 сентября.

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