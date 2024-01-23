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Фракция премьера Японии объявила о роспуске из-за финансового скандала

Фракция премьера Японии объявила о роспуске из-за финансового скандала Фракция премьер-министра Японии Фумио Кисиды "Котикай" официально объявила о роспуске.
Другие страны
23 января 2024 г. 10:42
Фракция премьера Японии объявила о роспуске из-за финансового скандала

Фракция премьер-министра Японии Фумио Кисиды "Котикай" официально объявила о роспуске.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Такое решение было принято на внеочередном собрании фракции во вторник. Руководство фракции разъяснило ее рядовым членам причины, по которым фракция распущена. В то же время сам Кисида, до декабря прошлого года возглавлявший ее, и второе лицо фракции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси не присутствовали на заседании. Кисида сложил с себя полномочия в декабре, когда стало известно, что его фракция также замешана в скандале, связанной с недобросовестной финансовой отчетностью.

Ранее отдел Токийской прокуратуры возбудил уголовное дело против бухгалтера фракции: за три года работы с 2018 года сумма не отмеченных в финансовых документах средств от проведения партийных собраний составила 30 млн иен (около 200 тыс. долларов). В то же время за 2021 и 2022 годы, когда во фракции стал работать новый бухгалтер, недочетов не выявлено. Также во фракции Кисиды не практиковалась система "откатов", когда излишек вырученных от партийных собраний денег возвращался депутатам, но не отражался ни в их финансовой отчетности, ни в документах фракции.

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