Фрагмент потерпевшего аварию космического корабля "Прогресс" найден в Туве

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Фрагмент космического корабля "Прогресс МС-04" был обнаружен в Улуг-Хемском районе Республики Тува Российской Федерации.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Согласно информации, от местного жителя поступила информация о том, что он обнаружил металлический предмет круглой формы в 15 км от села Эйлиг-Хем. Они произвели обследование территории и в результате проведенных мероприятий на склоне горы обнаружили обломок грузового космического корабля - металлический предмет в виде сферы диаметром 90 см.

Напомним, грузовой космический корабль "Прогресс", запущенный в четверг в 17:51 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты- носителя "Союз-У", был потерян на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы.