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FP: Лидеры талибов создадут совет для управления Афганистаном

FP: Лидеры талибов создадут совет для управления Афганистаном Лидеры движения "Талибан"* сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном.
Другие страны
24 августа 2021 г. 02:14

Лидеры движения "Талибан"* сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает американское издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

В совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.

Источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера "Северного альянса", противостоявшего талибам.

Издание считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным.

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