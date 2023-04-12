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Fox: Утечка секретных документов США могла произойти из ЦРУ

Fox: Утечка секретных документов США могла произойти из ЦРУ Источник утечки появившихся в соцсетях секретных американских документов может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США.
Другие страны
12 апреля 2023 г. 01:32
Fox: Утечка секретных документов США могла произойти из ЦРУ

Источник утечки появившихся в соцсетях секретных американских документов может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, большинство оказавшихся в интернете документов представляет собой закрытые доклады Пентагона, рассылаемые в электронном виде на специально защищенные планшеты. Получателями таких докладов могут являться примерно до 5 тыс. человек. Однако некоторые документы подготовлены, по всей видимости, не Пентагоном, а ЦРУ или АНБ. Они не включаются в закрытые доклады Министерства обороны США, круг их получателей меньше. Пентагон имеет ограниченный доступ к докладам разведывательных ведомств.

На этом основании телеканал делает вывод, что источником утечки мог стать представитель более узкой группы, относящейся к одной из американских разведывательных организаций.

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