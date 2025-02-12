Fox: У США нет конкретного плана по урегулированию конфликта в Украине

Администрация президента США Дональда Трампа изучает различные варианты урегулирования украинского конфликта, одного четкого плана пока нет.

Администрация президента США Дональда Трампа изучает различные варианты урегулирования украинского конфликта, одного четкого плана пока нет.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на европейского чиновника.

По его сведениям, вопреки расхожему мнению, конкретного плана действий у Вашингтона нет, и американские власти изучают предложения своих союзников и выслушивают их опасения.

"Переговоры между <...> Трампом, [украинским лидером Владимиром] Зеленским и [президентом России Владимиром] Путиным будут сложными. Рассматриваются все варианты <...>. Все еще есть много возможностей ужесточить санкции", - сказал собеседник Fox News.

Трамп ранее в интервью телеканалу Fox News выступил с утверждением, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут существенный прогресс. Он предположил, что ему удастся привлечь к переговорам обе стороны конфликта.

Несколькими днями ранее New York Post сообщал о телефонном разговоре Трампа с Путиным, при этом о каких-либо состоявшихся контактах официальной информации нет.