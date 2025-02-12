Fox: У США нет конкретного плана по урегулированию конфликта в Украине

Администрация президента США Дональда Трампа изучает различные варианты урегулирования украинского конфликта, одного четкого плана пока нет.
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По его сведениям, вопреки расхожему мнению, конкретного плана действий у Вашингтона нет, и американские власти изучают предложения своих союзников и выслушивают их опасения.
"Переговоры между <...> Трампом, [украинским лидером Владимиром] Зеленским и [президентом России Владимиром] Путиным будут сложными. Рассматриваются все варианты <...>. Все еще есть много возможностей ужесточить санкции", - сказал собеседник Fox News.
Трамп ранее в интервью телеканалу Fox News выступил с утверждением, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут существенный прогресс. Он предположил, что ему удастся привлечь к переговорам обе стороны конфликта.
Несколькими днями ранее New York Post сообщал о телефонном разговоре Трампа с Путиным, при этом о каких-либо состоявшихся контактах официальной информации нет.