О нас

Fox: У США нет конкретного плана по урегулированию конфликта в Украине

Fox: У США нет конкретного плана по урегулированию конфликта в Украине Администрация президента США Дональда Трампа изучает различные варианты урегулирования украинского конфликта, одного четкого плана пока нет.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 02:39
Fox: У США нет конкретного плана по урегулированию конфликта в Украине

Администрация президента США Дональда Трампа изучает различные варианты урегулирования украинского конфликта, одного четкого плана пока нет.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на европейского чиновника.

По его сведениям, вопреки расхожему мнению, конкретного плана действий у Вашингтона нет, и американские власти изучают предложения своих союзников и выслушивают их опасения.

"Переговоры между <...> Трампом, [украинским лидером Владимиром] Зеленским и [президентом России Владимиром] Путиным будут сложными. Рассматриваются все варианты <...>. Все еще есть много возможностей ужесточить санкции", - сказал собеседник Fox News.

Трамп ранее в интервью телеканалу Fox News выступил с утверждением, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут существенный прогресс. Он предположил, что ему удастся привлечь к переговорам обе стороны конфликта.

Несколькими днями ранее New York Post сообщал о телефонном разговоре Трампа с Путиным, при этом о каких-либо состоявшихся контактах официальной информации нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
10 февраля 2025 г. 10:22
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
7 февраля 2025 г. 16:44
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi