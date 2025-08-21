О нас

Fox: В США подтвердили ликвидацию в Сирии возможного будущего лидера ИГ в стране

Американские военные в ходе рейда на севере Сирии 20 августа ликвидировали высокопоставленного члена ИГИЛ, который готовился стать следующим главарем террористической организации в стране.
Другие страны
21 августа 2025 г. 04:38
Fox: В США подтвердили ликвидацию в Сирии возможного будущего лидера ИГ в стране

Американские военные в ходе рейда на севере Сирии 20 августа ликвидировали высокопоставленного члена ИГИЛ, который готовился стать следующим главарем террористической организации в стране.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника.

Операция была названа "успешной". В ее ходе также был убит другой ключевой функционер ИГИЛ. По словам источника, оба убитых активно планировали теракты в Сирии и Ираке.

Источник отметил, что ликвидированный боевик был сильным кандидатом на роль "главаря ИГИЛ в Сирии" и представлял бы прямую угрозу для сил США, коалиции и нового сирийского правительства.

Сообщается, что в ходе рейда никто из американских военных или мирных жителей не пострадал.

