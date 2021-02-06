Fox сняла с эфира передачу, которую вел сторонник Трампа

По словам представителей телекомпании, отмена связана с "регулярным пересмотром эфирной сетки"

Американская телекомпания Fox News Media сняла с эфира канала Fox Business передачу, которую вел сторонник экс-президента США Дональда Трампа Лу Доббс, обвиненный ранее в клевете по поводу итогов выборов главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу вечером агентство Associated Press со ссылкой на заявление компании.

По ее сведениям, такой шаг не является последствием иска, который подала накануне фирма - разработчик машин и технологий для голосования Smartmatic USA. По словам представителей Fox News Media, отмена передачи связана с "регулярным пересмотром эфирной сетки" и планировалась заранее.

Последний выпуск передачи Lou Dobbs Tonight транслировался в эфире Fox Business в пятницу, однако ее вел другой ведущий. С понедельника место этой программы в эфирной сетке займет передача Fox Business Tonight. Телекомпания CNN в свою очередь утверждает со ссылкой на источник, что руководство Fox News Media вынудило Доббса отказаться от работы на ее телеканале.

Соосновательница организации Women for Trump ("Женщины за Трампа") Эми Кремер опубликовала в Twitter заявление бывшего американского лидера, который подчеркнул, что будет следить за деятельностью Доббса. "Никто не любит Америку сильнее, чем Лу", - указывается в заявлении Трампа. Бывший ведущий Fox Business в свою очередь поблагодарил экс-президента за "добрые слова".

В минувший четверг Smartmatic USA подала иск против телекомпании Fox News Media, ее ведущих Лу Доббса, Марии Бартиромо и Джанин Пирро, личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и юриста Сидни Пауэлл, которая ранее представляла интересы его избирательного штаба. По утверждению истца, они вели против нее "кампанию по дезинформации".

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден.