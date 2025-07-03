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Fox News: В Конгрессе США предложили передать Израилю бомбардировщики B-2 Spirit

Fox News: В Конгрессе США предложили передать Израилю бомбардировщики B-2 Spirit Члены Палаты представителей Конгресса США предложили передать Израилю американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, а также противобункерные бомбы GBU-57 на случай, если Иран попытается создать ядерное оружие.
Другие страны
3 июля 2025 г. 01:15
Fox News: В Конгрессе США предложили передать Израилю бомбардировщики B-2 Spirit

Члены Палаты представителей Конгресса США предложили передать Израилю американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, а также противобункерные бомбы GBU-57 на случай, если Иран попытается создать ядерное оружие.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, конгрессмены Джош Готтхаймер (демократ от штата Нью-Джерси) и Майк Лоулер (республиканец от штата Нью-Йорк) предложили законопроект, который предусматривает наделение президента США Дональда Трампа полномочиями "предпринять действия для обеспечения готовности Израиля ко всем непредвиденным обстоятельствам, если Иран попытается разработать ядерное оружие".

Как указывает телеканал, по состоянию на 2024 год у США находилось на вооружении 19 бомбардировщиков B-2, и ни один из таких самолетов Вашингтон не передавал кому-либо из союзников. Отмечается также, что у Израиля нет в распоряжении бомб GBU-57.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Konqresi “B-2 Spirit” bombardmançılarının İsrailə verilməsini təklif edir

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