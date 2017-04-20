Fox News убрал из названия передачи имя скандального журналиста, оскорбившего Путина

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Телеканал Fox News после увольнения ведущего Билла О'Рейли, уличенного в сексуальных домогательствах и оскорбившего российского президента Владимира Путина, убрал его имя из названия телепередачи, передает Report.

Накануне, 19 апреля, программа, которая ранее называлась "O'Reilly Factor", вышла в эфир под названием "The Factor". Новая ведущая закончила шоу словами о своем предшественнике и упомянула "окончание эры". Кроме того, она пожелала ему от имени телекомпании всего самого лучшего.

Напомним, об увольнении журналиста стало известно после того, как пять женщин, которые работали с ним или появлялись в его передаче, обвинили его в сексуальных домогательствах. А в феврале ведущий стал участником другого скандала - в интервью с американским президентом Дональдом Трампом ведущий в грубой форме напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина. "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?", — ответил на это Трамп.