Fox News: Трамп сегодня объявит Рекса Тиллерсона кандидатом на пост Госсекретаря США

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп сегодня объявит главу нефтяной корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона кандидатом на пост Госсекретаря. Как сообщает Report, об этом передает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что объявит кандидата на пост госсекретаря в своей администрации утром 13 декабря.

Обсуждение кандидатуры на ключевую должность в будущем правительстве продолжается в США уже несколько недель.

Рекс Тиллерсон встречался с Трампом дважды в течение прошлой недели. Он известен как сторонник более тесных отношений с Москвой. В 2012 году Тиллерсон получил Орден дружбы от президента России.

В интервью телеканалу Fox News Трамп 11 декабря заявил, что хорошие отношения бизнесмена с Россией являются его преимуществом при выборе кандидатуры на пост госсекретаря.