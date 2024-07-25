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Fox News пригласила Трампа и Харрис на дебаты в сентябре

Fox News пригласила Трампа и Харрис на дебаты в сентябре Американская телекомпания Fox News хочет организовать в сентябре дебаты кандидатов в президенты США между бывшим американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис.
Другие страны
25 июля 2024 г. 03:30
Fox News пригласила Трампа и Харрис на дебаты в сентябре

Американская телекомпания Fox News хочет организовать в сентябре дебаты кандидатов в президенты США между бывшим американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку условия предвыборной гонки изменились, мы бы хотели провести президентские дебаты между экс-президентом Трампом и вице-президентом Харрис. Мы предлагаем организовать дебаты в штате Пенсильвания 17 сентября", - говорится в письме, направленном штабам Трампа и Харрис.

Fox News также сообщает, что открыта к обсуждению "точной даты, формата и места" встречи, а также вопроса присутствия на ней зрителей.

Ранее Трамп говорил, что хотел бы провести с Харрис не один, а несколько раундов дебатов. Причем республиканец считает, что новый раунд должны пройти на телеканале Fox News, а не как планировалось ранее - на площадке ABC. Трамп объяснил это предвзятостью ABC.

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Версия на азербайджанском языке "Fox News" Tramp və Harrisi sentyabrda debata dəvət edib

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