Fox News пригласила Трампа и Харрис на дебаты в сентябре

Американская телекомпания Fox News хочет организовать в сентябре дебаты кандидатов в президенты США между бывшим американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис.

Американская телекомпания Fox News хочет организовать в сентябре дебаты кандидатов в президенты США между бывшим американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку условия предвыборной гонки изменились, мы бы хотели провести президентские дебаты между экс-президентом Трампом и вице-президентом Харрис. Мы предлагаем организовать дебаты в штате Пенсильвания 17 сентября", - говорится в письме, направленном штабам Трампа и Харрис.

Fox News также сообщает, что открыта к обсуждению "точной даты, формата и места" встречи, а также вопроса присутствия на ней зрителей.

Ранее Трамп говорил, что хотел бы провести с Харрис не один, а несколько раундов дебатов. Причем республиканец считает, что новый раунд должны пройти на телеканале Fox News, а не как планировалось ранее - на площадке ABC. Трамп объяснил это предвзятостью ABC.