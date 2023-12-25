О нас

Fox News: Байден вошел в список главных неудачников 2023 года

Fox News: Байден вошел в список главных неудачников 2023 года Fox News поместил президента США Джо Байдена в список главных политических неудачников 2023 года.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 06:14
Fox News: Байден вошел в список главных неудачников 2023 года

Fox News поместил президента США Джо Байдена в список главных политических неудачников 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал.

"В этом году 80-летний главнокомандующий ВС США столкнулся с расследованием по делу о возможном импичменте и продолжает бороться с низкими рейтингами среди избирателей", - объяснил свой выбор телеканал. Отмечается, что вопросы у американцев вызывает не только возраст Байдена и его возможная причастность к коррупции в бытность вице-президентом, но и поддержка Израиля в ближневосточном конфликте.

"В результате опросы избирателей свидетельствуют о мрачных перспективах на его переизбрание", - подытожил Fox News.

Кроме Байдена, в списке политических неудачников оказались, в том числе отправленный в октябре 2023 года в отставку экс-спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, обвиняемый в мошенничестве конгрессмен Джордж Сантос (республиканец от штата Нью-Йорк) и губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden 2023-cü ilin ən uğursuz siyasətçisi seçilib

Другие новости из категории

Экс-генсека кабмина Японии допросили из-за нарушений финансовой отчетности
Экс-генсека кабмина Японии допросили из-за нарушений финансовой отчетности
25 декабря 2023 г. 05:45
Премьер Сербии: Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках
Премьер Сербии: Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках
25 декабря 2023 г. 05:24
ООН сообщила о гибели 142 сотрудников в Газе
ООН сообщила о гибели 142 сотрудников в Газе
25 декабря 2023 г. 04:38
При беспорядках в Белграде пострадали полицейские, задержаны 35 человек
При беспорядках в Белграде пострадали полицейские, задержаны 35 человек
25 декабря 2023 г. 04:07
Великобритания отправит военный корабль к берегам Гайаны
Великобритания отправит военный корабль к берегам Гайаны
25 декабря 2023 г. 03:19
Около самолета Байдена засекли НЛО
Около самолета Байдена засекли НЛО
25 декабря 2023 г. 02:51
В Италии считают, что ситуация в Красном море может привести к экономическому кризису
В Италии считают, что ситуация в Красном море может привести к экономическому кризису
25 декабря 2023 г. 01:58
Вучич созвал срочное заседание Совбеза на фоне беспорядков
Вучич созвал срочное заседание Совбеза на фоне беспорядков
25 декабря 2023 г. 01:47
Вучич заявил об отсутствии революции в Сербии
Вучич заявил об отсутствии революции в Сербии
25 декабря 2023 г. 00:38
Нападение ХАМАС на Израиль оказало неожиданное влияние на жителей США
Нападение ХАМАС на Израиль оказало неожиданное влияние на жителей США
25 декабря 2023 г. 00:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi