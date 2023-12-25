Fox News: Байден вошел в список главных неудачников 2023 года

Fox News поместил президента США Джо Байдена в список главных политических неудачников 2023 года.

Fox News поместил президента США Джо Байдена в список главных политических неудачников 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал.

"В этом году 80-летний главнокомандующий ВС США столкнулся с расследованием по делу о возможном импичменте и продолжает бороться с низкими рейтингами среди избирателей", - объяснил свой выбор телеканал. Отмечается, что вопросы у американцев вызывает не только возраст Байдена и его возможная причастность к коррупции в бытность вице-президентом, но и поддержка Израиля в ближневосточном конфликте.

"В результате опросы избирателей свидетельствуют о мрачных перспективах на его переизбрание", - подытожил Fox News.

Кроме Байдена, в списке политических неудачников оказались, в том числе отправленный в октябре 2023 года в отставку экс-спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, обвиняемый в мошенничестве конгрессмен Джордж Сантос (республиканец от штата Нью-Йорк) и губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин.