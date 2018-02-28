Fox: Иран создал новую военную базу в Сирии

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Иран создал новую постоянную военную базу в Сирии, на которой якобы находятся ангары, предназначенные для хранения ракет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По версии его источников из числа сотрудников разведывательных служб западных стран, объект находится примерно в 12 км к северо-западу от Дамаска. На сайте размещены спутниковые снимки, которые якобы это подтверждают. По утверждению телеканала, контролируют базу специальные силы "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана).