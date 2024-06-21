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СМИ: Большая часть избирателей поддерживают миграционный указ Байдена

СМИ: Большая часть избирателей поддерживают миграционный указ Байдена Большая часть американцев, которые могут голосовать на выборах, одобряют решение президента США Джо Байдена о временном запрете на предоставление убежища иммигрантам, нелегальным образом пересекающим южную границу Соединенных Штатов.
Другие страны
21 июня 2024 г. 02:59
СМИ: Большая часть избирателей поддерживают миграционный указ Байдена

Большая часть американцев, которые могут голосовать на выборах, одобряют решение президента США Джо Байдена о временном запрете на предоставление убежища иммигрантам, нелегальным образом пересекающим южную границу Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Согласно исследованию, 57% опрошенных одобряют этот шаг администрации, и только 38% выступили против такого решения. Часть респондентов была опрошена без упоминания Байдена. Среди них решение поддержали 66%.

Как отмечает телеканал, рейтинг Байдена в вопросе миграционной политики с марта улучшился на пять процентных пунктов и сейчас находится "на самом высоком уровне за год".

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