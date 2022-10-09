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ФОТОРЕПОРТАЖ из центра Запорожья, разрушенного минувшей ночью

ФОТОРЕПОРТАЖ из центра Запорожья, разрушенного минувшей ночью С прошлой ночи до утра центр города Запорожье, подвергся многочисленным ракетным обстрелам российской армии.
Другие страны
9 октября 2022 г. 17:28
ФОТОРЕПОРТАЖ из центра Запорожья, разрушенного минувшей ночью

Центр украинского города Запорожье прошлой ночью подвергся масштабному ракетному обстрелу российской армии.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, это первый случай, когда город подвергается ракетному обстрелу в таком масштабе.

ВС России выпустили по городу 4 крылатые, 16 зенитных ракет и 2 авиабомбы. В результате были полностью разрушены пять многоэтажных жилых домов на центральном проспекте города.

Кроме того, среди местных жителей есть погибшие, раненые и пропавшие без вести. По последней информации, в результате ударов погибли 17 человек, около 50 получили ранения. В настоящее время ведутся поиски оставшихся под завалами.

Взрывы продолжаются, поскольку повреждены газопроводы зданий.

Житель города, активист, психолог Виталий рассказал Report, что существует большая вероятность повторного обстрела города со стороны российских войск, сигналы воздушной тревоги не прекращаются.

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Версия на английском языке ФотоPHOTOS from downtown Zaporizhzhia destroyed last night by Russian missiles
Версия на азербайджанском языке ФотоBu gecə dağıdılan Zaporojyenin mərkəzindən FOTOREPORTAJ

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