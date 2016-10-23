Фотограф шведской газеты ранен снайпером близ Мосула

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Фотограф газеты Dagens Nyheter Пауль Хансен был ранен в Ираке двумя выстрелами снайпера.

Как передает Report, вместе с корреспондентом издания Эриком Ульссоном он находился под Мосулом, наблюдая за действиями сил иракской армии и курдских отрядов по взятию города.

Журналисты сумели добраться до Эрбиля, где их осмотрели врачи и Хансену была оказана медицинская помощь. К счастью, ранение оказалось не слишком тяжелым.

"Это серьезное происшествие, однако оба сейчас находятся в безопасности в Эрбиле. Пауль Хансен получает ту помощь, которая ему необходима. В ближайшее время ему сделают операцию, поскольку одна из пуль застряла у него в спине", - приводятся на портале газеты слова ее главного редактора Петера Володарского.