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Форрест: Новая Каледония переживает кризис из-за ремилитаризации Францией

Форрест: Новая Каледония переживает кризис из-за ремилитаризации Францией Новая Каледония переживает очень критический период на политическом уровне, когда Франция ремилитаризует страну, что оказывает большое негативное влияние на психологическом, социальном и человеческом уровне и на наших людей.
Другие страны
13 июня 2024 г. 16:39
Форрест: Новая Каледония переживает кризис из-за ремилитаризации Францией

Новая Каледония переживает очень критический период на политическом уровне в связи с тем, что Франция ремилитаризует страну, что оказывает негативное влияние на общество в психологическом и социальном аспектах.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест заявил в ходе круглого стола и пресс-конференции на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире".

"Для нас, малых народов, народов с колониальным прошлым, всегда важно иметь возможность рассказать о себе, сказать, кто мы такие и каково наше положение. В целом, мы являемся территорией, колонизированной Францией", сказал он.

Форрест подчеркнул, что народ канаков требует уважения "врожденного и активного права на самоопределение".

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