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Форрест: Франция истощает природные запасы Новой Каледонии

Форрест: Франция истощает природные запасы Новой Каледонии Франция истощает природные запасы Новой Каледонии.
Другие страны
13 июня 2024 г. 16:59
Форрест: Франция истощает природные запасы Новой Каледонии

Франция истощает природные запасы Новой Каледонии.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест заявил в ходе круглого стола и пресс-конференции на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире".

Он отметил, что Новая Каледония занимает четвертое место в мире по залежам никеля, а французская метрополия добывает его уже более ста лет.

"Только в 2024 году нам удалось ввести налог на никель. С помощью поступлений от этих налогов мы смогли создать фонд для будущего поколения", - сказал Микаэль Форрест.

"Это режим, близкий к режиму апартеида, где мы не имели права работать, не имели права говорить на своем языке, не имели права выходить на улицу, где у нас был ряд негативных ситуаций. Все это оказало серьезное влияние на канакский народ", - заявил он

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Версия на английском языке Forrest: France depleting New Caledonia’s natural reserves
Версия на азербайджанском языке Mikael Forrest: Fransa Yeni Kaledoniyanın təbii ehtiyatlarını tükəndirir

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