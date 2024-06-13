Форрест: Франция истощает природные запасы Новой Каледонии

Франция истощает природные запасы Новой Каледонии.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест заявил в ходе круглого стола и пресс-конференции на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире".
Он отметил, что Новая Каледония занимает четвертое место в мире по залежам никеля, а французская метрополия добывает его уже более ста лет.
"Только в 2024 году нам удалось ввести налог на никель. С помощью поступлений от этих налогов мы смогли создать фонд для будущего поколения", - сказал Микаэль Форрест.
"Это режим, близкий к режиму апартеида, где мы не имели права работать, не имели права говорить на своем языке, не имели права выходить на улицу, где у нас был ряд негативных ситуаций. Все это оказало серьезное влияние на канакский народ", - заявил он