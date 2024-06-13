Форрест: Франция истощает природные запасы Новой Каледонии

Франция истощает природные запасы Новой Каледонии.

Франция истощает природные запасы Новой Каледонии.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест заявил в ходе круглого стола и пресс-конференции на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире".

Он отметил, что Новая Каледония занимает четвертое место в мире по залежам никеля, а французская метрополия добывает его уже более ста лет.

"Только в 2024 году нам удалось ввести налог на никель. С помощью поступлений от этих налогов мы смогли создать фонд для будущего поколения", - сказал Микаэль Форрест.

"Это режим, близкий к режиму апартеида, где мы не имели права работать, не имели права говорить на своем языке, не имели права выходить на улицу, где у нас был ряд негативных ситуаций. Все это оказало серьезное влияние на канакский народ", - заявил он