Foreign Policy: Россия вербует афганских коммандос для участия в боевых действиях в Украине

Члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана привлекаются Россией для участия в боевых действия в Украине.

Члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана привлекаются Россией для участия в боевых действия в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Foreign Policy, об этом сообщают многочисленные афганские военные источники и службы безопасности.

По словам афганских спецслужб, их возможная интеграция в российскую армию может “изменить правила игры” на поле боя в Украине. При этом бывший афганский спецназовец заявил, что за вербовкой спецназовцев стоял Вагнер.

“Я говорю вам, что [вербовщики] - это Wagner Group. Они собирают людей со всего мира", - утверждал он.