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Foreign Policy: Россия вербует афганских коммандос для участия в боевых действиях в Украине

Foreign Policy: Россия вербует афганских коммандос для участия в боевых действиях в Украине Члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана привлекаются Россией для участия в боевых действия в Украине.
Другие страны
26 октября 2022 г. 16:36
Foreign Policy: Россия вербует афганских коммандос для участия в боевых действиях в Украине

Члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана привлекаются Россией для участия в боевых действия в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Foreign Policy, об этом сообщают многочисленные афганские военные источники и службы безопасности.

По словам афганских спецслужб, их возможная интеграция в российскую армию может “изменить правила игры” на поле боя в Украине. При этом бывший афганский спецназовец заявил, что за вербовкой спецназовцев стоял Вагнер.

“Я говорю вам, что [вербовщики] - это Wagner Group. Они собирают людей со всего мира", - утверждал он.

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