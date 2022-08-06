Foreign Policy назвал премьер-министра Венгрии Орбана "троянским конем" РФ в ЕС

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана можно назвать "троянским конем" России в Евросоюзе (ЕС), поскольку его политика в отношении РФ неоднократно отклонялась от общеевропейского курса, направленного на эскалацию напряженности.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана можно назвать "троянским конем" России в Евросоюзе (ЕС), поскольку его политика в отношении РФ неоднократно отклонялась от общеевропейского курса, направленного на эскалацию напряженности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказали в американском журнале Foreign Policy.

Как указывает издание, "Орбан, троянский конь [РФ] в сообществе, с самого начала в Украине стремился избегать прямой критики в адрес Кремля" и выступал "против санкций на поставки энергоносителей из РФ". Премьер-министру Венгрии даже "удалось задержать согласование шестого санкционного пакета", пока он не добился "исключений из нефтяного эмбарго" для своей страны, подчеркнули в журнале.

Аналитики, опрошенные Foreign Policy, объясняют такое поведение Орбана двумя причинами, объективной и субъективной. К объективному фактору относится тот факт, что Венгрия в значительной степени зависит от импорта энергоносителей из России, который составляет около 80% поставок в республику природного газа и 65% - нефти. Субъективная же причина кроется в том, что, по мнению экспертов, Орбан ориентируется на российскую государственную модель при формировании собственного внутриполитического курса.

Обозреватели журнала также указывают на то, что существует и третья причина, по которой Будапешт занимает обособленную от других стран ЕС позицию в отношении России. По оценкам Foreign Policy, премьер-министр "усвоил уроки", которые французский автопроизводитель Renault получил во время продажи собственного бизнеса в России за "символический один рубль". Орбан осознает масштаб экономических связей с РФ и "не станет ставить их под угрозу", заключают в журнале.