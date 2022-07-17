Foreign Policy: Индия не способна снизить зависимость от нефти из России

Индия не может отказаться от поставок нефти из России, несмотря на антироссийские санкции со стороны западных стран.

Индия не может отказаться от поставок нефти из России, несмотря на антироссийские санкции со стороны западных стран.

Как передает Report , об этом в статье для Foreign Policy заявил обозреватель Чару Судан Кастури.

«Энергетические секторы двух государств слишком крепко связанны взаимными инвестициями. Индия продолжает закупать большие объемы энергоресурсов из России», - отметил Кастури.

По его словам, Индия все равно продолжает закупки нефти, несмотря на то, что ряд лидеров западных стран пытаются склонить премьера Нарендру Моди к прекращению импорта. Однако сохранение стабильного потока нефти из России отвечает интересам индийской стороны.

Он привел слова аналитика и экс-главы компании Chevron Эдварда Чоу, который заявлял, что Индия будет защищать свои потребности в энергии несмотря на то, нравится эта позиция западным странам или нет.