Foreign Affairs: США с трудом поддерживают двух партнеров, вовлеченных в горячие войны

Политическая готовность продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине начала ослабевать как в США, так и в Европе. Данные обстоятельства диктуют необходимость комплексной переоценки нынешней стратегии, которую реализует Украина и ее партн

Политическая готовность продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине начала ослабевать как в США, так и в Европе. Данные обстоятельства диктуют необходимость комплексной переоценки нынешней стратегии, которую реализует Украина и ее партнеры.

Как передает Report , об этом говорится в материале Foreign Affairs.

"Украина и Запад идут по неустойчивой траектории, характеризующейся вопиющим несоответствием между целями и доступными средствами.

Военные цели Киева - изгнание российских войск с украинской земли и полное восстановление ее территориальной целостности, включая Крым, - остаются юридически и политически неоспоримыми. Но стратегически они недосягаемы, особенно в ближайшем будущем, а вполне возможно и за его пределами".

Как пишет автор материала: "Пришло время Вашингтону возглавить усилия по выработке новой политики, которая устанавливает достижимые цели и приводит средства и цели в соответствие".

"Соединенным Штатам следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами по стратегии, основанной на готовности Украины вести переговоры о прекращении огня с Россией и одновременно переключить свой военный акцент с нападения на оборону. Киев не откажется от восстановления территориальной целостности или привлечения России к экономической и юридической ответственности за ее агрессию, но он признает, что его ближайшие приоритеты должны сместиться с попыток освободить больше территорий к защите и восстановлению более 80 процентов территории", - отмечает автор материала.

"Несмотря на широко разрекламированное контрнаступление Украины, в 2023 году Россия фактически получила больше территории, чем Украина. В целом ни одна из сторон не добилась значительных успехов. Украинские и российские силы фактически зашли в тупик: возникла тупиковая ситуация", - говорится в материале.

"Один из вариантов для Запада - продолжать делать то же самое, продолжая поставлять Украине огромное количество оружия в надежде, что это позволит ее силам в конечном итоге победить Россию… Время будет не на стороне Украины, если война высокой интенсивности затянется на неопределенный срок", - говорится в материале.

"Для Киева и его сторонников гораздо предпочтительнее принять новую стратегию, которая приведет в баланс цели и средства, чем продолжать проводить курс, который завел в тупик и который вскоре может привести к резкому спаду поддержки Западом Украины", - пишет автор материала.

"Вашингтону необходимо взять на себя инициативу в начале консультаций с Украиной и западными союзниками, направленных на то, чтобы убедить Киев предложить прекращение огня, одновременно переходя от наступательной стратегии к оборонительной", - говорится в статье.

"Независимо от того, будет ли достигнуто прекращение огня, Украине необходимо перейти к оборонительной стратегии, отойдя от своей нынешней наступательной стратегии. Существующий подход Киева предполагает высокие затраты и низкие перспективы, что ставит украинцев в неловкое положение, когда они просят бессрочную помощь Запада с уменьшающимися шансами на успех. Вместо этого Украине следует сосредоточиться на удержании и восстановлении территории, которую она сейчас контролирует", - отмечается в статье.

"Среди западных сторонников усталость от Украины начинает сказываться на их готовности продолжать оказывать Киеву поддержку. Соединенные Штаты по-прежнему играют центральную роль в оказании западной помощи Украине, однако в Республиканской партии растет оппозиция относительно предоставления значительных объемов дальнейшей помощи, что пока препятствует просьбам администрации Байдена о выделении новых средств. Бывший президент Дональд Трамп, в прошлом выступал на стороне России и дистанцировался от партнеров США, в том числе и от Украины. То, что Трамп опережает Байдена по опросам в ключевых "колеблющихся" штатах, лишь усиливает неопределенность в отношении траектории американской политики. А колебания в поддержке Украины со стороны США, в тоже время усилят колебания в Европе, где один из членов ЕС (Словакия) уже принял решение прекратить оказание военной помощи Киеву", - отмечает автор статьи.



"Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавший за этим конфликт в Газе также привлекли внимание мировой общественности, отодвинув войну в Украине на второй план. Дело не только в том, что Вашингтон отвлекается: американские вооруженные силы обладают лишь ограниченными ресурсами, а оборонно-промышленная база США имеет слишком ограниченные производственные мощности. США с трудом поддерживают двух партнеров, вовлеченных в горячие войны. Военные аналитики уже объявили оборонную стратегию страны "несостоятельной", как говорится в недавнем исследовании RAND. Другие утверждают, что США следует обратить свое внимание и ресурсы на стратегические вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркивает издание.

"Ни Украине, ни Западу нелегко будет с политической точки зрения противостоять этим отрезвляющим стратегическим реалиям. Но и для Киева, и для его сторонников гораздо предпочтительнее принять новую стратегию, которая вернет баланс между целями и средствами, чем продолжать следовать курсом, который завел страну в тупик и который может привести к резкому снижению поддержки Украины со стороны Запада", - говорится в статье.

"Реальность такова, что то, что началось как война по необходимости для Украины – борьба за само ее выживание – превратилось в войну по выбору... Это не только война, в которой невозможно выиграть; это также страна, которая со временем рискует потерять поддержку Запада. Для Украины гораздо разумнее обеспечить, чтобы большая часть страны, находящейся под контролем Киева, превратилась в процветающую и безопасную демократию, чем рисковать будущим страны в долгосрочных военных усилиях по возвращению территорий, все еще находящихся под контролем России… До выборов в США еще целый год, и они могут привести к такому результату, который оставит Украину в проигрыше. Ни Вашингтон, ни Киев не должны идти на такой риск. Соединенные Штаты должны работать с Украиной уже сейчас, чтобы перейти к новой стратегии, отражающей военно-политические реалии. Поступать иначе — значит безрассудно рисковать будущим Украины", - подчеркивает автор статьи.