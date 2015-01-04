Foreign Affairs: Германия больше не нуждается в западных партнерах

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Никакой стратегической необходимости придерживаться политики сотрудничества с Западом у Германии больше нет, пишет Foreign Affairs.

У Германии всегда были непростые отношения с Западом, отмечает американский журнал. Политика сотрудничества, которой ФРГ придерживалась после вступления в НАТО в 1955 году, была обусловлена необходимостью.

Однако в последнее десятилетие отношение Германии к остальному Западу изменилось. По мнению автора статьи, не последнюю роль в переориентации внешней политики ФРГ сыграли усиливающиеся антиамериканские настроения.

Конфликт в Ираке обратил немцев против США из-за несогласия в вопросах "войны и мира", а мировой крах финансовой системы 2008 года дал им право отвернуться от США по экономическим причинам, объясняет журнал. Нового размаха антиамериканские настроения в немецком обществе достигли после шпионского скандала, связанного со слежкой Агентства национальной безопасности США за Германией.

Наряду с этим, отмечает Foreign Affairs, в Германии усиливаются пророссийские настроения. В частности, многие немцы недовольны санкциями по отношению к РФ.

"Хотя некоторые представители США и европейских стран обвиняли Германию в том, что она слишком мягка к России, многие немцы при этом считали, что их правительство ведет себя чересчур агрессивно", — отмечает издание.

Даже после авиакатастрофы Boeing под Донецком, когда власти ФРГ почувствовали, что настал благоприятный момент для более жесткого курса, немецкая общественность не слишком поддерживала санкции, продолжает издание. А если Германия скатится в рецессию, что, по мнению многих аналитиков, все-таки произойдет, поддержки этой будет еще меньше, подчеркивает Foreign Affairs.

Экономика Германии в настоящее время все сильнее зависит от незападных стран, признает издание. В частности, ФРГ получает значительную выгоду от все более тесных экономических отношений с Россией и Китаем. Поэтому неизвестно, продолжит ли Германия ставить себя в один ряд со своими западными партнерами и придерживаться их норм и правил, делает вывод Foreign Affairs, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".