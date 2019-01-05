Ford отзывает более 950 тыс. автомобилей по всему миру

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Корпорация Ford отзывает по всему миру 953 тысячи автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности производства японской компании Takata, из-за которых погибли уже свыше 20 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении автопроизводителя.

Отзыву подлежат в том числе кроссоверы Ford Edge и Lincoln MKX 2010 модельного года, пикапы Ford Ranger 2010-2011 модельных годов и седаны Ford Mustang 2010-2014 модельных годов.

Более 780 тысяч из отзываемых авто были реализованы на территории США. Ford обязуется установить новые подушки безопасности бесплатно.

Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили специалисты регулирующих органов США, изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 23 человека, несколько сотен получили ранения.

Ранее сообщалось, что Ford Motor отзывает почти 900 тысяч пикапов F-150 и Super Duty в Северной Америке из-за проблем с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателей.